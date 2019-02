Vergadering raad Winterswijk vervalt wegens breuk college

Onderling

Behalve dat er teruggeblikt is hoe de breuk is ontstaan, is ook gesproken hoe het nu verder moet in Winterswijk. De fracties hebben tot komende vrijdag 17.00 uur de gelegenheid om onderling tot een nieuw stabiel college te komen. Hierbij wordt onderzocht of er op zeer korte termijn in onderlinge afstemming voldoende basis is tussen twee of meer partijen om de gesprekken te starten. Als dit niet lukt zullen de partijen in onderlinge afstemming een onafhankelijk informateur vragen met de partijen in gesprek te gaan.