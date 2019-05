‘Verkeerschaos’ bij Obelink in Winterswijk op Hemelvaartsdag

In zowel Nederland als Duitsland hebben mensen vandaag en vrije dag vanwege Hemelvaart. Massaal is besloten deze dag te benutten om naar Obelink te gaan, om spullen in te slaan voor het nieuwe kampeerseizoen dat op het punt van beginnen staat. Gevolg: lange files, geen parkeerplaats meer vrij en automobilisten die in de berm parkeren.



De politie is aanwezig om alles in goede banen te leiden. Onbekend is of daarbij boetes zijn uitgedeeld aan bestuurders die de regels overtreden.