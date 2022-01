Verlichte trekkers langs verzorgingshuizen Winterswijk: ‘Lichtpuntje in donkere dagen’

Uniek concept van ijsbaan Winters­wijk volop in de spotlights: ‘Zelfs belangstel­ling uit Zweden’

WINTERSWIJK - De ijsbaan in Winterswijk, waarop na een nachtje lichte vorst al geschaatst kan worden, staat volop in de belangstelling. Uit het hele land komen ijsverenigingen kijken hoe men dat in de Achterhoek toch flikt. Er is zelfs internationale interesse.

