Vermiste 7-jarige jongen met hanenkam in Winterswijk terecht

UPDATE Kassamede­wer­ker (16) mishandeld door 16-jarige klant uit Aalten: motief onbekend

25 oktober WINTERSWIJK - Een kassamedewerker (16) is vrijdag mishandeld tijdens zijn werk in de Plus aan de Ravenhorsterweg in Winterwijk. De dader, een zestienjarige jongen uit Aalten, is aangehouden en zit vast.