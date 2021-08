Vernieuwing centrum Winterswijk begint bij de Markt: wat kan er beter?

,,We hebben een goed centrum en dat moet zo blijven ook. Waar we naar zoeken zijn verbeteringen. We moeten natuurlijk wel bijblijven”, zegt wethouder Henk Jan Tannemaat. Het college heeft deze week de plannen voor de centrumvisie goedgekeurd.

De visie die er nu ligt is niet meer dan een werkbeschrijving van wat er moet gebeuren. ,,We gaan niet het hele centrum op de schop nemen", stelt de wethouder. ,,Het is meer het witten van de kamer, dan een heel nieuw huis bouwen.”

Ondernemers denken mee

Er wordt begonnen met de Markt. ,,Wat we precies gaan doen, is nog niet bepaald”, aldus Tannemaat. ,,Meer groen? Autoluw? We gaan daar met alle betrokkenen verder mee aan de slag. Ik ben heel blij dat vijftig ondernemers, ondanks de moeilijke coronatijd, de laatste anderhalf jaar hebben meegedacht over hoe we dit moeten oppakken.”

,,Bedoeling is om de verblijfsduur van de bezoekers te verlengen, door alles beter aan elkaar te verbinden. Zo hebben we het nieuwe Vrijheidspark, gaan we de Notaristuin dit najaar opknappen, zijn er plannen voor het Cultuurkwartier. Bezoekers moeten hier van de ene prettige ervaring in de andere rollen, zodat ze aan het einde van hun bezoek zeggen: hier komen we nog eens.”