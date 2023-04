Veroordeelde man (66) zou eerder ook neefjes hebben misbruikt: ‘Uit op eigen lustgevoelens’

De beste specialist beoordeelt voortaan röntgenfoto’s en scans in ziekenhui­zen in Twente en Achterhoek

Het maakt niet meer uit in welk ziekenhuis de scan of röntgenfoto is gemaakt; de beste arts van het MST, ZGT of SKB op dat terrein gaat de opname beoordelen. De specialisten in de ziekenhuizen in Enschede, Hengelo, Almelo en Winterswijk gaan op dit punt samenwerken.