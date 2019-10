Versnelde procedure voor bouw opslaghal Obelink

De gemeente Winterswijk wil daar volledig aan meewerken en is een speciale procedure gestart, waardoor de bezwarentermijn niet een jaar, maar een half jaar duurt.



De nieuwbouwplannen van Obelink zijn op zich goed gevallen bij de buren aan onder meer de Groenloseweg. De grote opslagruimte van de vrijetijdsmarkt naast het Streekziekenhuis Koningin Beatrix wordt geen grote grijze doos, waar de omwonenden bang voor waren.

Quote Er moeten nog wel wat dingen veranderd worden, maar in grote lijnen is het ontwerp goed ontvangen. Berry Velthuis, directeur Obelink

De nieuwe opslagruimte van Obelink beslaat straks bijna de hele 4 hectare en bestaat uit meerdere lagen, met een vooruitstekende pui in de voorgevel. Het parkeerterrein voor de auto's van het personeel is gepland op het dak. Het gebouw wordt 15 meter hoog.



De buurt was bang dat er 22 meter hoog gebouwd zou gaan worden, zoals in de eerste plannen voor het Zorgpark Achterhoek stond getekend. Dit Zorgpark is grotendeels van de baan bij gebrek aan belangstelling van zorgondernemers.

Gezondheidscentra

Er blijft nog wel 2,5 hectare over voor zorggerelateerde bedrijven, zoals gezondheidscentra en wellness. Ook is er een vergevorderd plan voor een stadsboerderij voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt.



Deze grond krijgt de bestemming maatschappelijke doeleinden. Het perceel van Obelink krijgt de bestemming bedrijventerrein. Hiervoor volgt zo snel mogelijk een bestemmingsplanwijziging.



Voor deze splitsing van het oorspronkelijke plan is de buurt wel beducht. Ze zien liever dat beide terreinen tegelijk in procedure wordt gebracht, zodat er beter rekening met hun bezwaren wordt gehouden.



De bewoners van de Groenloseweg willen onder meer dat er een brede groenstrook wordt ingetekend tussen hun huizen en de toekomstige bebouwing. Ze zijn wantrouwend geworden richting gemeente omdat er bij een eerder plan (het Beatrixpark) veel minder groen tussen hun huizen is gekomen dan op papier was ingetekend.

Groenstrook van 20 meter