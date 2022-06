Verwoestende brand in Winterswijk treft Bert zwaar: ‘Huis onbewoonbaar en werkplaats verloren’

liveblog en video Oorzaak van zeer grote brand in Winters­wijk niet te achterha­len, bewoners opgevangen in sporthal

WINTERSWIJK - Er woedde donderdagochtend een zeer grote brand in meerdere panden in Winterswijk. Twintig omwonenden en bewoners werden in een sporthal opgevangen. Rond 12.30 was het vuur ‘brand meester’. Lees hier ons liveblog terug over de brand.

9 juni