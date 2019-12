Verzet tegen sluiten van afdelingen SKB groeit: ‘behoud is een must’

Personeel SKB en Slingeland krijgt excuses van ziekenhuis­be­stuur

6 december WINTERSWIJK - In een persoonlijke brief hebben alle medewerkers van het ziekenhuis Streekziekenhuis Koningin Beatrix (SKB) in Winterswijk excuses gekregen van het ziekenhuisbestuur Santiz over de gebrekkige communicatie de afgelopen week.