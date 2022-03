Vleermuispand in Winterswijk mag eindelijk worden gesloopt: eind van het jaar tien nieuwe woningen aan Vredenseweg

over de grens Duitse politie waarschuwt voor telefoon­frau­de vlak over de grens: oplichters doen zich voor als politie­agent

BORKEN - De politie in Duitsland waarschuwt voor fraudeurs die zich telefonisch voordoen als politieagent om zo gevoelige informatie en eigendommen van slachtoffers afhandig te maken. Volgens de politie zijn de oplichters momenteel met name actief in Borken, vlak over de grens bij Aalten en Winterswijk.

23 februari