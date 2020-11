Vliegtuig beschenen met laser boven Winterswijk: ‘levensgevaarijk gedrag’

Jongvolwas­se­nen Noord- en Oost-Gelderland bezorgder over toekomst dan in begin van coronacri­sis

27 oktober Jongvolwassenen (18-27 jaar) in Noord- en Oost-Gelderland zien de toekomst somberder in dan aan het begin van de coronacrisis. Dat blijkt uit nieuw onderzoek van de GGD NOG. Jongvolwassenen ervaren al sinds het begin van de pandemie psychisch meer last van de coronacrisis dan 27-plussers en de verschillen zijn alleen maar groter geworden.