Voetbalvelden Vosseveld Winterswijk verkocht aan lokale ondernemers: ‘We hopen op woningbouw’

Het complex van drie hectare stond te koop omdat VV Vosseveld dit jaar wordt opgeheven. De voetbalvereniging heeft te weinig aanwas van nieuwe leden om verder door te kunnen. Koos Prins, marktkoopman in groente en fruit, bevestigt de aankoop. ,,Het is de bedoeling om er op termijn woningen te bouwen. Tot het zover is, mag de buurtvereniging de kantine beheren en gebruiken voor de buurtactiviteiten. Want het zal wel een aantal jaren duren voor er woonbestemming op de grond komt.”

Hoofdsponsor VV Vosseveld

Koos Prins is al vele jaren de hoofdsponsor van VV Vosseveld. ,,Ik draag de club een warm hart toe.” Zijn compagnon Jan Snaphaan bevestigt de aankoop, maar wil er nog niet te veel over kwijt. De leden van VV Vosseveld zijn zaterdagavond tijdens een ledenvergadering op de hoogte gesteld van de aankoop.

Overleg met de leden

Het geld dat de velden opleveren - een exact bedrag is niet bekend - zal besteed worden aan maatschappelijke doeleinden, zo staat in de statuten. Harry Bakker, voorzitter van VV Vosseveld, kan nog niet zeggen welke maatschappelijke instellingen hiervan zullen profiteren. Dat wordt in overleg met de leden bepaald.



Het eindfeest van VV Vosseveld is gepland in het weekend van 18 en 19 juni.