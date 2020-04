Voltallige raad Winterswijk schaart zich achter specialisten voor zelfstandig ziekenhuis SKB

De specialisten lieten in een enquête weten een zelfstandig ziekenhuis te willen behouden, los van het Slingeland ziekenhuis in Doetinchem.



In een open brief (zie kader) ondersteunen de raadsfracties deze uitslag. 'De beste garantie voor twee volwaardige ziekenhuizen in de Achterhoek is dat beide ziekenhuizen met een eigen volwaardige organisatie kunnen opereren, die volledig beslissingsbevoegd is inzake beleid, financiën en toekomstperspectief’, schrijft de raad Winterswijk.