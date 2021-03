Voor doodsteken Roelof Esman (22) uit Winterswijk weer 12 jaar cel geëist tegen broers Ter H.

OVER DE GRENS Vader (97) en zoon (60) komen om het leven in woning­brand: vader zou vuur hebben aangesto­ken

2 maart BORKEN - Bij een woningbrand in het Duitse Borken (20 km bij Winterswijk over de grens) zijn in de nacht van maandag op dinsdag vader (97) en zoon (60) om het leven gekomen. De politie houdt er ernstig rekening mee dat de oude vader de brand opzettelijk heeft aangestoken.