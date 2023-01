Voor het eerst in 2023 weer schaatsen op de baan in Winterswijk: ‘De hele nacht doorgegaan met sproeien’

Om 08.30 uur ging de ijsbaan woensdagochtend open. De ijsdikte is ongeveer 1 centimeter. De verwachting is dat er uiterlijk tot het middaguur geschaatst zal kunnen worden.

De Winterswijkse IJsvereniging is dinsdagavond om 21.00 uur begonnen met sproeien. ,,We zijn de hele nacht doorgegaan. Op het koudst van de nacht was het min 5 graden in Winterswijk. Elk uur konden we zo een millimeter ijs opbouwen", vertelt ijsmeester Hendrik van Prooije.

,,We hebben voorzichtig gesproeid. Dan krijg je het mooiste ijs, is onze ervaring. We zijn voor kwaliteit gegaan."

Van Prooije werd dinsdagavond om 18.00 al gebeld door een schaatslid uit Ede. ,,Hij zei dat we toch zeker wel weer een ijsvloer gingen leggen. Noblesse oblige, zei hij. Tja, toen konden we niet anders dan gaan sproeien", vertelt Van Prooije lachend.

Of er komende nacht weer gesproeid gaat worden voor een nieuwe ijslaag op donderdag is nog de vraag. ,,Dat hangt helemaal van het weer af. Als het min 1 is met een westenwind, dan ben je nergens.”

Het is niet de eerste keer dit seizoen dat er in Winterswijk geschaatst kan worden: toen het een aantal dagen flink vroor in november vorig jaar, gingen de eerste schaatsers al de baan op. Dat zag er zo uit:

