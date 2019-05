Voor tweede jaar op rij grote illegale lozing van giftige stoffen in riool Winterswijk

WINTERSWIJK - Voor het tweede jaar op rij is het rioolwater rondom Winterswijk zwaar vervuild met ‘zeer zorgwekkende stoffen’. Het is nog onduidelijk wie de veroorzaker is van de vervuiling. Het vermoeden bestaat dat het gaat om dezelfde dader als vorig jaar.