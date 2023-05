Vredenseweg in Winterswijk wordt na Groenloseweg ook 30 kilometer weg en 6 meter breed

interview Prijswin­nen­de trompet­tist Eric Vloeimans valt voor Doesburg: ‘Verliefd geworden op oude centrum’

Trompettist Eric Vloeimans (60) was nog nooit in Doesburg geweest. Maar toen hij in 2020 door het oude centrum liep, was hij direct verliefd. Na 38 jaar verruilde hij Rotterdam voor het Hanzestadje aan de IJssel. ,,Het is fijn hier.”