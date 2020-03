Vrouw (76) kan niet terug naar huis na verwoestende brand in Winterswijk: ‘Ze is nu vrijwel alles kwijt’

Video Veel rook bij hardnekki­ge uitslaande brand in winkel­straat Winters­wijk

7 maart WINTERSWIJK - Een felle, hardnekkige uitslaande brand heeft aan het einde van de middag een bovenwoning in het centrum van Winterswijk verwoest. De brandweer rukte uit met meerdere voertuigen en had het vuur in de winkelstraat pas na enkele uren onder controle.