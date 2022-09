Vrouw loopt steekwond op bij gewelddadige beroving op straat in Winterswijk

Volgens wijkagent Willem Saris gaat het om een lichtgetinte jongen met een ‘jeugdige leeftijd’. Of deze jongen bij de beroving ook daadwerkelijk wat heeft meegenomen, wordt nog onderzocht. De verdachte vluchtte te voet richting de Hortensialaan, zover is wel duidelijk.



Saris spreekt van een ‘ernstige en serieuze overval’, die plaatsvond op de Kloetenseweg ter hoogte van een appartementencomplex.



,,Het gebeurde rond half tien in de avond. Dan is het nog niet helemaal donker en we hebben het vermoeden dat er tegen die tijd nog behoorlijk wat mensen op straat waren. We hopen de jongen in de kraag te kunnen vatten en de zaak op te kunnen lossen”, aldus Saris.



Tips over deze zaak kunnen gegeven worden via 0900-8844.