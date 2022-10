Vrouw van eind tachtig opgelicht door ‘bankmedewerker’: ‘Ze is al haar centjes kwijt’

Jana Roovers (25) nieuwe directeur Villa Mondriaan: ‘Museum naar hoger plan tillen’

WINTERSWIJK - De 25-jarige Jana Roovers is de nieuwe directeur van museum Villa Mondriaan in Winterswijk. Ze is de opvolger van Charlotte Rixten, die sinds 2019 directeur was en onlangs vertrok om aan de slag te gaan als Head of Academic Heritage aan de TU Delft.

