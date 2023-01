VuurFestival Meddo zwaait af mét paasvuur: ‘Zonder zagen we echt niet zitten’

Geen paasvuur, dat zag Heesen absoluut niet zitten. ,,Ons festival is zó verbonden met het paasvuur dat we dat er koste wat het kost bij wilden hebben. Zeker deze laatste editie ooit.”

Stikstofregels

Heesen kondigde eind vorig jaar aan dat het VuurFestival in Meddo zou stoppen. ,,Door de almaar groeiende regeldruk ging het heilige vuur eruit. Zeker met de aankondiging dat ook paasvuren op stikstofregels worden gecontroleerd. Dat is prima uit te leggen, gezien de crisis waarin we nu zitten, maar het was voor ons wel de druppel die de emmer deed overlopen.”

Ons geluk is daarbij dat ook de historie van het paasvuur in Meddo wordt meegenomen. De traditie van het grote vuur stamt namelijk al uit 1975.

Om daar uitsluitsel over te krijgen, moest onderzoek gedaan worden. ,,Dat hebben wij inmiddels gedaan, met hulp van de gemeente”, zegt Heesen. ,,Daaruit is gebleken dat het kan. We hoeven het paasvuur zelfs niet te verplaatsen. Ons geluk is daarbij dat de historie van het paasvuur in Meddo wordt meegenomen. De traditie van het grote vuur stamt namelijk al uit 1975.”