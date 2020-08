Vuurwapens, werpsterren en granaten gevonden bij inval in fraude-onderzoek in Winterswijk

De mannen zouden de fraude hebben gepleegd via hun bedrijven. De man uit Coevorden, een schroothandelaar, zou voor de aankoop van machines voor 1 miljoen aan valse facturen hebben opgemaakt voor het bedrijf van de Winterswijker. Hierdoor konden de twee voor 195.500 euro aan omzetbelasting terugvragen. Maar volgens de FIOD was de aankoop van de machines nep en ging het slechts om papieren transacties.



Het is niet de eerste keer dat de man uit Winterswijk gepakt wordt voor belastingfraude: de FIOD meldt dat hij in het verleden al eens is veroordeeld voor fraude met valse facturen, ook wel btw-carrouselfraude genoemd.



Het verdere onderzoek in deze zaak staat onder leiding van het Functioneel Parket van het OM. Mogelijk volgen er meer aanhoudingen.