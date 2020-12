Vuurwerk inleveren kan in de Achterhoek niet

WINTERSWIJK - In geen enkele Achterhoekse gemeente kan overtollig vuurwerk worden ingeleverd. Gemeenten kunnen dat vuurwerk nergens veilig opslaan. Het afsteken van vuurwerk leidt in de dorpen en steden tot nu nauwelijks tot klachten over overlast.

Dat blijkt uit een rondgang van deze krant in de regio. Elders in het land bestaat de mogelijkheid wel voor inwoners om zich zonder straf of kosten van vuurwerk te ontdoen. ,,Wij hebben geen geschikte ruimte om in te zamelen”, laat een woordvoerder van de gemeente Bronckhorst weten. Zo’n ruimte voor vuurwerkopslag moet aan strenge eisen voldoen. En hier heeft ook niemand gevraagd of er vuurwerk kon worden ingeleverd.

Ook geen vraag naar

Eenzelfde geluid komt ook uit Oude IJsselstreek, Aalten, Oost Gelre, Doetinchem en Winterswijk. Aalten: ,,De mogelijkheid om in te leveren is er niet, er is ook geen vraag naar.” Oost Gelre: ,,De organisatie daarvan, het in ontvangst nemen, opslag, het vervoer en de personele inzet wegen niet op tegen het rendement van zo’n actie in onze gemeente.”

Winterswijk wijst er op dat al gekocht legaal vuurwerk thuis bewaard mag worden, maar dan niet meer dan 25 kilo en op een veilige plek. Eind november werd er in Berkelland illegaal vuurwerk aangetroffen. De gemeente liet daarna weten dat mensen dat in konden leveren. ,,Hiervan is geen gebruik gemaakt”.

Nauwelijks overlast

Het door de rijksoverheid afgekondigde vuurwerkverbod zorgt er ook voor dat er nauwelijks sprake is van overlast door afgestoken vuurwerk. In Doetinchem wordt daar wel over geklaagd. ,,Er zijn wel meldingen binnengekomen, maar minder in vergelijking met andere jaren.”

De burgemeesters van Winterswijk en Doetinchem verwachten dat het rustig blijft tijdens Oud en Nieuw.