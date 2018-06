'Vuurwerkverbod werkt niet als je niet kunt handhaven'

Drie winkels nog dicht na brand in centrum Winters­wijk

24 juni WINTERSWIJK - Drie winkels zijn nog gesloten na een brand zaterdagmiddag in het magazijn van Vodafone in de Misterstraat in Winterswijk. Zaterdag ontstond er even na 15.30 uur brand op de eerste verdieping. Net op het moment was er veel publiek op de been in het centrum van Winterswijk. Die brand ging met veel rookontwikkeling gepaard.