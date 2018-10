VVD-raadslid Tom van Beek stapt op na integriteitskwestie

Van Beek is namelijk in het door hem aangekochte kantoorpand van Boesveld aan de Beukenhorstweg 39 gaan wonen, terwijl de omgevingsvergunning nog niet in procedure was. Dat wordt beschouwd als illegaal wonen.

,,Ik had achteraf anders moeten handelen,’’ zegt hij nu. ,,Maar als raadslid wil ik van onbesproken gedrag zijn. Ik wil niet de schijn tegen me hebben. Dat is niet goed. Ik wil daar niet zoals sommige andere raadsleden als aangeschoten wild zitten. Zoiets kan je altijd nagedragen worden.’’

Woonbestemming

Het college was in juli akkoord gegaan met de wijziging van kantoorpand in woonbestemming. Maar er moest nog een omgevingsvergunning worden aangevraagd alvorens Van Beek er daadwerkelijk kon gaan wonen. Dat heeft hij niet afgewacht. ,,Ik heb gehandeld zoals het tot dan toe gebruikelijk was in de gemeente Winterswijk. Antikraak wonen in leegstaande panden, zoals scholen, was heel gebruikelijk. Een gedoogsituatie die voor raadsleden anders uitgelegd wordt dan voor burgers.’’

Volledig scherm Tom van Beek, VVD-raadslid Winterswijk © DG

VVD-fractievoorzitter Inge Klein Gunnewiek betreurt de gang van zaken, maar staat achter het aftreden van het raadslid. ,,Bij ons staat integriteit voorop. Hij is er gaan wonen en dat is illegaal.’’ Er is wel zicht op legalisatie. Daarom is de gemeente van plan om Van Beek er te laten wonen.

Jammer

,,Het is heel jammer dat het zo gelopen is,’’ reageert Klein Gunnewiek. ,,We verliezen een kundig raadslid, dat goed was ingevoerd in alle grondzaken van de gemeente. Hij wist alles over ruimtelijke ordening. Mijn indruk is dat hij niet te kwader trouw heeft gehandeld, maar hij is gewoon een beetje dom geweest.’’

Tom van Beek was sinds 2010 raadslid. ,, Dit was mijn derde periode en tevens laatste. Het is niet fijn dat het zo gelopen is. Maar het is de enige juiste beslissing,’’ stelt hij.

