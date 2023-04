Waardig afscheid voor VuurFestival in Meddo: ‘Het is bijna niet meer te doen en nu komen daar de stikstofregels nog bij’

Het VuurFestival in Meddo is gedoofd. Onder druk van alle regelgeving trekt de organisatie de stekker uit het jaarlijkse evenement. Een waardig afscheid van een feestje waarvoor de basis is gelegd door jongerencentrum Elbekurkie.