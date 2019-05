Wallaby glipt in hartje Winterswijk uit de handen van Olette

Zaterdagochtend kwamen de eerste meldingen van de aanwezigheid van een wallaby in het centrum van Winterswijk. In de Joost van den Vondelstraat was het beest een ‘vangploeg’ te slim af. Een dag later gebeurde hetzelfde. De politie en twee medewerkers van de dierenambulance - gewapend met een vangnet - dachten dat de wallaby geen kant op kon toen die zich in een ontsloten tuin in het Winterswijkse centrum begaf. ,,Maar ja, wat is ontsloten voor een wallaby”, vraagt Van der Werf zich af. ,,We hadden ook nog onze ambulance bij de politieauto gezet om alles te blokkeren, maar hij wist toch te ontsnappen. Via de Vredeseweg is de wallaby het Bargerbosch (een woonwijk, red.) in gegaan.”

Hilgelo

Gistermiddag werd de wallaby gezien in de buurt van 't Hilgelo, waar op dat moment een bevrijdingsfeest was. Daarna is het bij de dierenambulance stil gebleven. ,,We hopen hem nog steeds te kunnen vangen, maar we zijn afhankelijk van meldingen. Zo’n dier is ook niet zomaar te vangen. Hij is snel en enorm sterk. Met zijn grote achterpoten kan hij flink trappen en iemand lelijk verwonden.” Het is niet de eerste keer dat de dierenambulance in aanraking komt met een wallaby. Van der Werf: ,,Mensen hebben nou eenmaal steeds vaker exotische dieren thuis. Vorig jaar werd er nog eentje doodgereden in Groenlo.”

Vreden

Eind maart werd net over de grens in de buurtschap Gaxel (gemeente Vreden, ten noorden van Winterswijk) ook een kleine kangoeroe gezien. Het tachtig centimeter grote dier werd in een bos gezien. Politieagenten en brandweerlieden probeerden de kleine kangoeroe met netten te vangen. Dat lukte niet, het dier verdween in het donker. Het is onbekend waar deze kangoeroe vandaan kwam. De Duitse politie had contact met een kangoeroefokker in Vreden, maar die miste geen enkel dier. Het is niet duidelijk of het om dezelfde kangoeroe gaat die dit weekeinde in Winterswijk is gezien.



De politie was intensief op zoek naar de wallaby, maar zit op dit moment op een dood spoor. ,,We hebben via social media veel tips gekregen, maar we weten nog niet wie de eigenaar is. Als mensen de wallaby zien, horen we dat natuurlijk graag”, aldus een woordvoerster.