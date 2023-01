Warmtecamera helpt politie bij opsporen van verdachten: ‘Ook als de hond ze niet kan vinden’

UPDATE Kippenboe­ren Tomesen, Ter Heerdt en slachter Esbro schrikken van uitbraak in Loo: ‘Zo dichtbij is vogelgriep nog niet geweest’

DOETINCHEM/BABBERICH - ,,Zo dichtbij is de vogelgriep nog niet geweest”, zegt Roy Tomesen. De pluimveehouder aan de A18 bij Doetinchem is flink geschrokken van de uitbraak in Loo bij Duiven.

17 januari