Wat doen agenten als ze diep in de problemen zitten in de Achterhoek? Dan vragen ze hulp van de boeren

Agenten houden jongen (17) aan op station Winters­wijk voor verboden wapenbezit

21 januari WINTERSWIJK - De politie heeft woensdagmiddag in Winterswijk een jongen aangehouden voor verboden wapenbezit. Hij had een ploertendoder en een mes bij zich. Ook had de 17-jarige jongen spullen bij zich die kunnen worden gebruikt voor de handel in softdrugs.