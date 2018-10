Weer plofkraak bij bank in Rhede over grens bij Winterswijk

Dramati­sche afscheids­brief Freule topstuk in archief

3 oktober WINTERSWIJK - Freule Judith van Dorth schrijft in de nacht van 21 november 1799 een dramatische afscheidsbrief vlak voor haar terechtstelling in Winterswijk. 219 jaar later dingt de brief mee naar de titel 'stuk van het jaar' namens het Gelders Archief.