Wereldster traint op atletiekbaan Winterswijk

Asher-Smith (23) verbleef in een hotel in Winterswijk en is voor een consult bij een fysiotherapeut in de Duitse grensplaats Vreden geweest.



De Britse atlete was al tweemaal Europees atlete van het jaar en winnares van het brons op de Olympische Spelen van Rio op de 4 x 100 m estafette. Ze geldt al de grote concurrente van Daphne Schippers op de 200 meter bij de Olympische Spelen komende zomer in Tokio. De sprintster toonde zich enthousiast over de kwaliteit en faciliteiten van de Winterswijkse baan.