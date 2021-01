Wessel (17) verkoopt zwembrillen op sterkte: ‘Ik kan mensen weer herkennen’

Nee, hij is zelf geen zwemmer. De 17-jarige Wessel Grevers uit Winterswijk is naast student vooral ondernemer en zoekt graag naar nieuwe kansen in de markt. ,,Een ambitieuze knaap’’, zag ook de Eibergse ondernemer Pim Bottenberg (64), die wél geregeld in het zwembad ligt, brildragend is en Grevers leerde kennen via diens stagebedrijf – het bedrijf van de zoon van Bottenberg. ,,Ik had dit ideetje liggen en zei: wat vind je hiervan?’’



Zwembrillen op sterkte, Grevers zag het al snel meer dan zitten. De tweedejaars student junior accountmanager van het Graafschap College in Doetinchem begon in augustus vorig jaar zijn webshop clearswim.nl.



Inmiddels praat hij als een doorgewinterde verkoper, naar eigen zeggen is zijn zaak op dit vlak de goedkoopste in Nederland en België. ,,Ik koop zwembrillen met voorgeslepen glazen in zodat ik de prijs laag kan houden.’’