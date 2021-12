Willem wil stemacteur worden: ‘Je hoort nu steeds dezelfde mensen’

Als je hem via de telefoon spreekt, valt het al meteen op. Willem van Gelder heeft een duidelijke, luide stem. Dat hij uit de Achterhoek komt, hoor je helemaal niet. ,,Ik krijg vaak complimenten over mijn stem”, zegt hij. ,,Ik ben ook dol op accenten, vind het hartstikke leuk om allerlei stemmetjes te doen.”

Quote Ik zou zo graag met iemand in contact willen komen, die er bijvoor­beeld voor kan zorgen dat ik auditie mag doen bij een groot stembureau Willem van Gelder

Van Gelder is eigenlijk al zijn hele leven graag met zijn stem bezig. ,,Ik heb altijd al gek willen doen, boven de meute uit willen stijgen.”



Jaren geleden volgde hij een cursus voor stemacteur in Leiden. Hij keek wat rond in Amsterdam voor klusjes, maar verder kwam het niet. Tja, hij speelt wel eens voor hulpsinterklaas, zelfs vorige week nog.

Droom

Maar zijn droom is om stemacteur te zijn. Met andere woorden: een stemmetje te doen in een tekeningfilm, een reclamespotje in te spreken of voice-overwerk te verrichten. ,,Je hoort nu steeds overal dezelfde mensen. Hoe leuk zou het zijn als ik een keer voorbij kwam?”, zegt hij.



Het liefst zou Van Gelder een soort ‘Hans Kesting’ worden. In het programma Busje komt zo, dat Paul de Leeuw presenteert, verzorgt deze Kesting de voice-over. Maar hij doet ook veel andere dingen, zo vertelt de Winterswijker.



,,Zoals Sinterklaas spelen. Mijn vriendin zei laatst: je wilt eigenlijk een soort Hans Kesting zijn. Dat je van alles en nog wat doet. En ja, dat klopt wel. Zo kun je het omschrijven.”

‘Nog niet zo makkelijk’

Alleen hoe kom je aan zo’n baantje? Dat is nog niet zo makkelijk, zegt Van Gelder. ,,Al helemaal niet als je in Winterswijk woont. Alles wat ik zoek, is in het westen van het land.”



Daarom hoopt hij dat iemand hem op weg kan helpen. ,,Ik zou zo graag met iemand in contact willen komen, die er bijvoorbeeld voor kan zorgen dat ik auditie mag doen bij een groot stembureau. Of mij gewoon advies kan geven.”

Volledig scherm Willem van Gelder. © theo kock persfotografie

Verpleeghuis

Hij hoopt dat zijn wens, om stemacteur te worden, ooit uitkomt. Tot die tijd kan hij in ieder geval zijn ei kwijt in het verpleeghuis, waar hij werkt als woonbegeleider. ,,Ik zing er regelmatig met de bewoners of we lachen héél hard. Dat houd je gezond.”



Dat Van Gelder zo duidelijk praat, vinden de bewoners van het verpleeghuis ook erg fijn. ,,Je komt niet uit Winterswijk, hoor ik regelmatig. Maar dat is wel zo. Mijn moeder praatte nooit dialect en mijn vader, een echte Amsterdammer, sprak keurig ABN.”



Van Gelder woonde zelf ook een aantal jaar elders in het land. Nu is hij weer een tijd terug. ,,Sinds ik hier woon is mijn stem alweer een beetje veranderd. Dat vind ik niet erg. En ik heb ook helemaal niets tegen dialect. Dat moet zeker blijven bestaan. Het mooie vind ik juist dat iedereen een eigen stem heeft.”

