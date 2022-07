Willinks Weust is een natuureilandje tjokvol zeldzame planten, in de schaduw van de steengroeve

Maar het draait hier vooral om het natuurherstel. Of dat een succes wordt, hangt sterk af van de stikstofneerslag. ,,Dit gebied is heel belangrijk om de soortenrijkdom in Nederland in stand te houden en te ontwikkelen.”



Verscholen achter de Winterswijkse steengroeve ligt Willinks Weust. Het is een lange tijd vergeten natuurparel met voor Nederland unieke plantengroei, in de schaduw van opzienbarende vondsten van miljoenen jaren oud.



De laatste jaren zijn er ingrijpende herstelwerkzaamheden uitgevoerd. Dankzij dat herstel staan er nu tal van zeldzame planten en verwachten provincie Gelderland en beheerder Staatsbosbeheer dat de uiterst kwetsbare flora en fauna behouden blijft.



Nu moet de natuur hier vooral zelf z’n werk doen. En of dat lukt is pas over een aantal jaren zichtbaar.