Winkeliers Winterswijk boos over agressieve reclame van Enschede

Het was al bekend dat Enschede Promotie een imagocampagne is gestart die de Achterhoekers moet verleiden om in Enschede te komen winkelen. Maar de manier waarop die campagne nu wordt gevoerd is bij Tannemaat in het verkeerde keelgat geschoten. ,, We zijn 'not amused'. Dit is gewoon niet leuk meer. Met is vandaag bomvol in Winterswijk. Ze spreken iedereen aan op straat en delen folders uit. Ik heb al met de burgemeester overlegd dat we eens een goed gesprek met Enschede moeten hebben, want dit is volgens mij niet de manier.’’