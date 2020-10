Winterswijk aan vuurwerkramp ontsnapt na vondst ruim 250 kilo ‘zware explosieven’, aldus politie

Dat zegt Robbert Hummelink van de politie in Winterswijk. ,,Als ik de buurman was geweest van deze man en het was mis gegaan, had mijn huis niet meer gestaan. Zoveel is zeker’’, aldus de agent. ,,Het gaat om meer dan 1.600 huizen die getroffen zouden zijn.’’



Burgemeester Joris Bengevoord complimenteert de politie, maar schrikt ook van de enorme vuurwerkvondst op deze plek in het dorp: ,,Ik ben geschokt door de locatie en de hoeveelheid explosieven”, laat hij weten. ,,Het is levensgevaarlijk.”



Bewaard onder stroomdraad met kroonsteen

De politie vond de meer dan 250 kilo aan vuurwerk donderdagmiddag. De partij bestond onder meer uit mortieren, zeer zware explosieven waar je volgens Hummelink een huis mee kunt opblazen. Het werd bovendien op zeer onveilige wijze bewaard in een ‘huis-tuin-en-keuken-schuurtje’ in de tuin van de bewoner.



,,De dozen stonden naast een barbecue met een volle gasfles en onder een lamp waarvan de stroomdraad was aangesloten via een kroonsteentje. Hiermee was er een aanzienlijk risico op het ontstaan van een vonk. Je moet er niet aan denken als dat gebeurd zou zijn.’’