Winterswijk en Arnhem in top 5 beste ziekenhuizen

De Top 100 maakt voor het eerst onderscheid tussen streekziekenhuizen en topklinische centra. Topklinische ziekenhuizen richten zich op complexe operaties en behandelingen, streekziekenhuizen verrichten vooral basiszorg. Het beste streekziekenhuis staat in Terneuzen, het beste topklinische ziekenhuis in Den Bosch.

Verbetering

Maasziekenhuis Pantein in Boxmeer haalt een verrassende negende plaats bij de streekziekenhuizen, nadat het vorig jaar nog in de onderste regionen te vinden was. Het rapporteert op veel vlakken veel betere cijfers. Ziekenhuis Rivierenland in Tiel noteert een 25e plaats, de Gelderse Vallei in Ede, dat vorig jaar onder verscherpt toezicht stond van de Inspectie staat in de achterhoede op een 35ste plaats.