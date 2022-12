Winterswijk klaar voor eerste marathon op natuurijs: ‘We willen het volgend seizoen proberen’

Update Inbraak­golf­je teistert Winters­wijk; deel van buit teruggevon­den in buitenge­bied

WINTERSWIJK - De afgelopen maand hebben inbrekers vijf keer toegeslagen in woningen in Winterswijk. Zaterdagavond was de laatste. In een woning aan de Kloetenseweg werd ergens tussen 15.15 uur en 22.15 uur ingebroken.

4 december