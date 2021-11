Winterswijk krijgt speciale brandweerwagen om natuurbranden te bestrijden

Om een natuurbrand goed te kunnen bestrijden, is snel ingrijpen noodzakelijk. De regel is dat binnen een half uur een gespecialiseerd peloton bij de brand moet kunnen zijn om het vuur te blussen. In Montferland, Vorden en Hummelo (het westelijke deel van de Achterhoek) is dat geen probleem.

Binnen half uur

Maar in het oostelijke deel kan de brandweer er niet binnen een half uur zijn. Uit onderzoek van de veiligheidsregio blijkt dat bijvoorbeeld het bungalowpark Kooiveld bij Winterswijk pas in 35 minuten bereikt kan worden, met dank aan natuurbrandvoertuigen uit Twente.

Daarom is besloten om uiterlijk in 2024 een eigen natuurbrandvoertuig tijdens de droge maanden in Winterswijk te stallen. Deze komt dan tijdelijk in de plaats van een reguliere bluswagen. Buiten de ‘droge periodes’ wordt de natuurbrandvoertuig elders gestald om plaats te maken voor een reguliere bluswagen.

Kleiner van stuk

Een natuurbrandvoertuig is ontwikkeld om - zoals de naam al aangeeft - beter en sneller natuurbranden te kunnen bestrijden. De wagen is kleiner van stuk, maar kan op moeilijk bereikbare en berijdbare terreinen ingezet worden. De wagen kan al rijdend met bluswater spuiten. Daarnaast zijn de voertuigen onder andere voorzien van een zogenoemde waterscherm om de wagen te beschermen, een takkenscherm, een lier en rondom verlichting om ook in het donker op te kunnen treden.