Winterswijk staakt verwijderen omgekeerde vlaggen per direct vanwege ‘bedreigingen en grimmige sfeer’

WINTERSWIJK - Het verwijderen van omgekeerde vlaggen is per direct gestaakt in Winterswijk. Dit omdat medewerkers die hiermee bezig waren, zijn bedreigd en agressief zijn benaderd. Burgemeester Joris Bengevoord spreekt daar schande van. ,,Deze agressie en bedreigingen passen totaal niet bij hoe we in Winterswijk gewend zijn met elkaar om te gaan”, zegt hij.

De gemeente was woensdagmorgen begonnen met het verwijderen van de vlaggen in de bebouwde kom. Maar enkele uren later werd besloten daarmee te stoppen, omdat het bedrijf dat dit deed in opdracht van de gemeente ‘ernstige bedreigingen’ heeft ontvangen. Ook op straat werd de sfeer grimmig.



Bengevoord neemt daar nadrukkelijk afstand van. ,,Medewerkers moeten gewoon veilig hun werk kunnen doen”, zegt hij.

‘Haaks op open gesprek’

De burgemeester snapt bovendien niet waar dit vandaan komt. ,,De agressie en bedreigingen staan haaks op het open gesprek dat we van tevoren met boeren en hun vertegenwoordigers over hun zorgen hebben gevoerd.”



De gemeente had besloten tot het verwijderen van de omgekeerde vlaggen in de bebouwde kom, omdat ze door sommige inwoners als kwetsend en onwenselijk worden ervaren. Ook is het ophangen van deze vlaggen niet toegestaan.

Ook verwijderd in Bronckhorst en door provincie

Eerder vandaag werd bekend dat Bronckhorst al een eind op weg is met het verwijderen van de vlaggen en dat ook de provincie Gelderland ze weg laat halen. Ook de provincie Zuid-Holland verwijdert ze. De vlaggen zijn enkele weken terug opgehangen door boeren, als noodsignaal, omdat zij hun toekomst vrezen vanwege de stikstofproblematiek.



Wanneer het verwijderen van de vlaggen in Winterswijk hervat wordt, is niet bekend.

Ook elders bedreigingen