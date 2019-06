Winterswijk wenst nieuw crematorium binnen gemeentegrenzen

De bouw van een crematorium is een wens van het nieuwe college, dat dit voorjaar is aangetreden. Het past in de ambitie om de algemene begraafplaats uit te breiden. Die werd al eerder aangekondigd: daar is ruimte voor islamitisch begraven en een natuurbegraafplaats. ,,De trend is nog steeds dat het aantal crematies toeneemt ten opzichte van begraven”, zegt burgemeester Joris Bengevoord. ,,Als er partijen zijn die een crematorium willen, staan we daar welwillend tegenover en gaan we ruimte zoeken.”