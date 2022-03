Winterswijk wil 200 vluchtelingen uit Oekraïne opvangen in leegstaand verzorgingshuis Vredense Hof

Meldpunten tegen energiear­moe­de in de Achterhoek vanwege explosieve stijging gasprijs

GENDRINGEN / WINTERSWIJK - Mensen die te maken krijgen met energiearmoede kunnen terecht bij speciale meldpunten daarvoor in de gemeenten Winterswijk en Oude IJsselstreek. Aanleiding is de explosieve stijging van de gasprijs, mede door de spanningen in Oekraïne.

24 februari