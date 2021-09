Winterswijker (26) slaat agent, jat fiets en kaapt bezorgbusje: ‘Rijden, rijden... naar Oeding!’

Verwarde man die vluchtte voor politie stapte van gestolen fiets over in gekaapte DHL-bus

7 november WINTERSWIJK - De 25-jarige man die vrijdagavond in verwarde toestand op de vlucht sloeg voor de politie en daarbij de bus van een DHL-bezorger heeft gestolen, had kort daarvoor ook al een fiets afgepakt van iemand die het rijwiel even eerder had neergezet.