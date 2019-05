Winterswijker (34) opgepakt die nog bijna een jaar moet zitten

De Winterswijker stond gesignaleerd omdat hij zich niet aan de voorwaarden had gehouden na een eerdere veroordeling. Een agent zag de Winterswijker woensdagavond rond 20.00 uur fietsen op de Scheringstraat in het centrum van Winterswijk. ,,De man dacht eerst weg te kunnen komen, maar bedacht zich na een paar seconden en gaf zijn vlucht op. Hij verzette zich daarna niet tegen zijn aanhouding’’, zegt wijkagent Wim Beernink.

De man was eerder veroordeeld voor het opzettelijk in gevaar brengen van medeweggebruikers. Dit was gebeurd tijdens een achtervolging ongeveer twee jaar geleden, toen agenten hem wilden aanhouden vanwege het rijden zonder rijbewijs. ,,Dat deed hij wel vaker en dat is nu dus gruwelijk uit de hand gelopen’’, zegt Beernink, doelend op de lange celstraf die de man moet uitzitten.