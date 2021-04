Winterswijker (64) had tientallen keren seks met tiener: ‘Hij liet zich leiden door lustgevoelens’

Co­vid-afdeling van het ziekenhuis stroomt weer vol: 'Zoon kwam op de eerste hulp, moeder stierf aan corona’

29 maart WINTERSWIJK - Terwijl iedereen snakt naar versoepeling van de coronamaatregelen, wordt er in de ziekenhuizen nog gevochten om de levens van veel covid-patiënten. De speciale corona-afdelingen stromen de laatste weken weer vol. Ook die in het Streekziekenhuis Koningin Beatrix in Winterswijk. We kregen een kijkje achter de schermen.