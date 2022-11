Winterswijker met kleine beurs kan straks jarenlang een fiets lenen bij ‘minima-werkplaats’

Met video Gerrits Weekend Weerpraot: ‘Oktober hef 't goed met ons veur’

Ja, er viel zo nu en dan wat regen, maar we konden de afgelopen dagen genieten van bijzonder zacht weer. Vanmorgen liet zelfs de zon zich nog even zien. Kunnen we dit weekend in onze tussenjas naar buiten of moeten we toch met de paraplu op pad?

21 oktober