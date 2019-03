Winterswijkers gaan wild ‘schieten’ in eigen achtertuin

Nestkast­jes vliegen weg bij gemeente Winters­wijk

15 maart WINTERSWIJK – De 150 nestkastjes die de Rova in Winterswijk vrijdag uitdeelde aan inwoners van de gemeente, waren in een mum van tijd weg. Binnen een uur nadat het milieubrengstation de poort had geopend, moest de gemeente melden dat een ritje naar de Rova hiervoor geen zin meer had.