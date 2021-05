Winterswijks bedrijf verzorgt ‘voorgevel van het Songfestival’

WINTERSWIJK/ ROTTERDAM - Ahoy heeft een nieuwe gevel. Een deel daarvan is gebouwd door het Winterswijkse bedrijf Sorba Projects. Vanaf 18 mei vindt het Eurovisie Songfestival plaats in het Rotterdamse evenementenpaleis.

De grootte van de panelen is volgens Sorba bijzonder. Voor de nieuwe gevel zijn zwarte panelen van 7 meter lang gemaakt. Ook de kleur maakte het produceren van nieuwe geveldelen tot een lastige klus.

Witte stroken

Zwart staat bekend als een kleur die lastig is in gebruik. Door warmte of zonlicht kunnen zwarte panelen uitzetten, vervormen of verkleuren. Projectmanager Patrick Wijers: ,,Het zijn enorme panelen die moeilijk te hanteren zijn. Dat maakte de montage tot een uitdaging, die we uiteindelijk met een kleine kraan hebben uitgevoerd.”

In de gevel zijn ook witte stroken verwerkt. Ze lijken deel uit te maken van de panelen, maar zodra het donker blijkt dat het lichtbalken zijn. Die geven de gevel ’s nachts een eigentijdse uitstraling.

Volledig scherm Het nieuwe museumdepot van Boijmans Van Beuningen in Rotterdam. Het kunststukje is mede gemaakt door Sorba uit Winterswijk. © Sorba Winterswijk

Spiegelende pot

Ahoy is gebouwd in 1968 en in de loop der jaren flink aangepast. Na de winst van Duncan Laurence in 2019 van het Eurovisie Songfestival heeft het complex een flinke renovatie ondergaan. Het gebouw was op tijd klaar voor de editie van 2020, maar door corona ging dat niet door.

De gevel van Ahoy is niet het enige kunstwerk van Sorba in de grote havenstad. Dankzij de gevelplaten van het bedrijf uit Winterswijk heeft het kunstdepot van museum Boijmans Van Beuningen in Rotterdam de bijnaam ‘spiegelende pot’. Het kunstdepot bestaat uit een gigantische ronde gevel van 1664 dubbelgekromde spiegelglas-panelen en is ontworpen door architect Winny Maas.