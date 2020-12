Winterswijks gezin met kerst op straat vanwege vondst 260 kilo vuurwerk: ‘De wijk is in groot gevaar gebracht’

De burgemeester zegt zich terdege te realiseren hoe ingrijpend zijn beslissing is voor de familie. ,,Maar ik moet kiezen voor de algehele veiligheid van de buurt. Met die 260 kilo vuurwerk heeft deze bewoner de hele wijk in groot gevaar gebracht. Als je de beelden van Roombeek in Enschede weer voor ogen haalt, weet je hoe gevaarlijk en verwoestend vuurwerk kan zijn.”

Een huissluiting vanwege vuurwerk is zeer uitzonderlijk, maar niet uniek. Burgemeester Ahmed Marcouch van Arnhem sloot eind november ook een woning, in de wijk Geitenkamp. De 31-jarige bewoner was door de politie betrapt met 6 kilo illegaal vuurwerk en had in zijn huis nog eens 7 kilo liggen.