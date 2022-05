Winterswijks Sorba trots op bijdrage aan prijswinnende gebouwen: Depot Boymans van Beuningen en Rechtbank Amsterdam

WINTERSWIJK - Het Winterswijkse bedrijf Sorba Projects is met twee nieuwe gebouwen in de prijzen gevallen. Sorba zorgde voor het gezicht van het bijzondere Depot Boijmans van Beuningen dat de Architectuurprijs Beste Gebouwen in de categorie Stimulerende Omgevingen.

En het Winterswijkse bedrijf leverde ook een belangrijke bijdrage aan het gebouw van de Rechtbank Amsterdam dat als winnaar in de categorie Identiteit en Icoonwaarde uit de bus kwam.

Over het Depot oordeelde de jury: ‘Het ontwerp geeft een nieuwe invulling aan de typologie van de opslagplaats, die andere musea kan inspireren. Dat is een enorme verdienste'.

Sorba - gespecialiseerd in afbouwprojecten in de gevelbouw, interieurbouw en infrastructuur - deed voor de bijzondere spiegelgevel de technische ontwikkeling, assemblage en montage. Sorba ontwikkelde 664 dubbelgekromde spiegelende glaspanelen voor het Depot en realiseerde zo een uniek uiterlijk voor het eerste publiek toegankelijke kunstdepot ter wereld. In Rotterdam tekende Sorba ook al voor de gevel van het Songfestivalgebouw in 2021.

Over het imposante gebouw Rechtbank Amsterdam zei de jury: ‘Streng, rechtvaardig – menselijk. Dit gebouw plaatst de rechtspraak waar hij hoort, midden in de samenleving, en biedt houvast bij momenten waarop beslissingen over levens worden genomen'. Ook daar was Sorba verantwoordelijk voor onder meer de geveluitvoering.

